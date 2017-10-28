استشهاد شرطي وإصابة 8 بعمل إرهابي في المنامة

استشهد أحد رجال الشرطة وأصيب ثمانية آخرون تتراوح إصاباتهم بين البليغة والمتوسطة، إثر تعرض حافلة لنقل الشرطة لعمل إرهابي مساء أمس، أثناء مرورها بشارع خليفة بن سلمان باتجاه المنامة بالقرب من منطقة جدحفص.

ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن وزارة الداخلية البحرينية قولها، إن مجموعة إرهابية استهدفت الحافلة بقنبلة محلية الصنع تمّ تفجيرها عن بعد. وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، وبدأت بمباشرة عمليات البحث والتحري للكشف عن ملابسات هذه الجريمة الإرهابية التي توافرت فيها صفة سبق الإصرار والترصد.

والقبض على العناصر المتورطة بارتكابها وتقديمهم للعدالة. وأشارت وزارة الداخلية البحرينية إلى أنّه تمّ استكمال الإجراءات القانونية المقررة وإخطار النيابة العامة. وغرّد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة على «تويتر»: «نعلم إنكم قلة بل شرذمة اختارت درب العمالة والإرهاب، لن تنالوا من وطننا ووحدة شعبنا مهما حاولتم،

رحم الله رجل الأمن الشهيد وعافى الجرحى».

إدانة

ودان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي معالي عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة التفجير الإرهابي. ووصف الزياني في بيان هذا العمل الإرهابي بأنّه جريمة بشعة تتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وتبرهن على أنّ الجماعات الإرهابية والقوى الداعمة للإرهاب ماضية في مخططاتها الشريرة الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين، وترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين على أرضها، معرباً عن ثقته التامة في قدرة الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية بمملكة البحرين على ملاحقة مرتكبي هذا العمل الإجرامي البشع، والقبض على الجناة وتقديمهم للقضاء العادل جراء ما ارتكبوه من جرم يحرمه الدين ويجرمه القانون.

ودعا الزياني المجتمع الدولي إلى إدانة استمرار التنظيمات الإرهابية المتطرفة والقوى الداعمة لها، في سعيها إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين، معرباً عن تعازيه الحارة لأسرة شهيد الواجب ولحكومة وشعب مملكة البحرين العزيز، وتمنياته بالشفاء العاجل لرجال الأمن المصابين.

كما دانت مصر في بيان عن وزارة الخارجية، الهجوم الإرهابي. وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسرة الشهيد، متمنياً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكداً وقوف مصر حكومة وشعباً مع حكومة وشعب البحرين الشقيق في مواجهة الإرهاب الغاشم. وأكد البيان أن تلك الأعمال الخسيسة لن تنجح في زعزعة الاستقرار والأمن بدولة البحرين الشقيقة.

وأنها تؤكد ضرورة تعقب مصادر دعم وتمويل وتدريب وإيواء تلك الجماعات الضالة التي تستهدف الأمن والاستقرار بدول المنطقة والعالم أجمع.