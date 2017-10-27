السفير اليمني في واشنطن: الحرب لم تكن صنيعة أو خيار الحكومة الشرعية

أشاد السفير اليمني محمد عوض بن مبارك عبر قناة فوكس نيوز الأميركية بدور إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أرسلت رسائل إيجابية حول عدم قبولها باستمرار التدخل الإيراني في اليمن عبر دعم للحوثيين مضيفاً بأن استراتيجية الرئيس ترامب أوضحت كيف تستخدم قوات الحرس الثوري الحوثيين كدمى للتمويه على الدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة باستخدام صواريخ متطورة وقوارب متفجرة لربط المدنيين الأبرياء وتقييد حرية الملاحة في البحر الأحمر.

واتهم السفير مبارك عبر "فوكس نيوز" بعض وسائل الإعلام والأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بحماية إيران إضافة إلى استخدام أرقام مضللة للإساءة لتحالف الشرعية في اليمن.

كما وجه السفير مبارك نقداً لاذعاً لتقرير الأمم المتحدة السنوي حول الأطفال والنزاع المسلح. وقال السفير إن التقرير "خاطئ بسبب التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في رصد الوضع الحقيقي على الأرض والاعتماد على مصادر غير موثوقة" مضيفاً بأن التقرير "لم يذكر أن الحوثيين وحلفاءهم هم السبب فى تلك الحرب " مطلعاً الـ "فوكس نيوز" على حقيقة تجنيد الحوثيين للآلاف من الأطفال في ميليشياتهم اضافة الى مسؤوليتهم عن قتل وتشويه العديد من الأشخاص بسبب الألغام الأرضية والقصف العشوائي للمدنيين.

وأنهى السفير مبارك حديثه بأن الحرب لم تكن صنيعة أو خيار الحكومة الشرعية وأن الحكومة اليمنية لم يكن أمامها سوى التصدي لهذا المد الحوثي المدعوم إيرانياً الذي اجتاح البلاد ومن يعتقد أننا كحكومة شرعية نريد ابادة الحوثيين فهذا أمر مغلوط حيث لا نسعى لأكثر من إرساء السلام في اليمن على أسس سياسية تسمح للجميع بمن فيهم الحوثيين بالمشاركة ولكن كجماعة سياسية وليس ميليشيا مسلحة.