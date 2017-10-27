اتفاق بين القوات العراقية والبشمركة لوقف إطلاق النار

أكد التحالف الدولي بقيادة واشنطن انه جرى اتفاق لوقف إطلاق النار بين القوات العراقية والبشمركة الأكراد.
وذكر متحدث باسم التحالف في بغداد أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل جميع الجبهات.
أكد التحالف الدولي بقيادة واشنطن انه جرى اتفاق لوقف إطلاق النار بين القوات العراقية والبشمركة الأكراد.
وذكر متحدث باسم التحالف في بغداد أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل جميع الجبهات.
أكد التحالف الدولي بقيادة واشنطن انه جرى اتفاق لوقف إطلاق النار بين القوات العراقية والبشمركة الأكراد. وذكر متحدث باسم
أسفرت اشتباكات بين قوات الأمن المصري وعناصر مسلحة على طريق الواحات في الصحراء الغربية، الجمعة، عن مقتل عدد من الإرهابيين، بحسب ما قالته مصادر أمنية مصرية.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن دول الحلف، «واجهت» روسيا أمس بما توافر لها من معلومات حول مناورات
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس، فرض عقوبات مالية على سبعة مسؤولين وثلاثة كيانات في كوريا الشمالية منددة بانتهاكات
تراجع رئيس كتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون أمس، عن خيار الدعوة لانتخابات إقليمية مبكرة في مسعى لتهدئة التوتر مع
قتل 3 أشخاص على الأقل في اشتباكات تخللت الانتخابات الرئاسية المعادة في كينيا، ما دفع إلى تأجيل الاقتراع في أربع مقاطعات
أعلنت إدارة الصحيفة الروسية المستقلة «نوفايا غازيتا»، أمس، أنها تعتزم تسليح صحافييها لتأمين حمايتهم، بعد الاعتداء على
وصلت الفرقاطة «شباب مصر»، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية في رأس التين، وذلك بعد إتمام إجراءات استلامها من كوريا الجنوبية.
دعا خبراء وباحثون فرنسيون، أمس، إلى مواجهة الدعم القطري للإرهاب وتنظيم الإخوان، خلال مؤتمر عقد في العاصمة الفرنسية
بدأت القوات العراقية أمس، هجوماً على آخر معاقل تنظيم داعش في البلاد وتشمل كلاً من القائم وراوة والقصبات، فيما تم تحرير
يبدو النظام القطري متخبطًا أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الداخلية التي يعاني منها في الوقت الراهن ومع
نظم مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، أول من أمس، ندوة في دبي عن «واقع الإسلام في أوروبا»، تحدّث فيها الكاتب