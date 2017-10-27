اتفاق بين القوات العراقية والبشمركة لوقف إطلاق النار

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
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أكد التحالف الدولي بقيادة واشنطن انه جرى اتفاق لوقف إطلاق النار بين القوات العراقية والبشمركة الأكراد.

وذكر متحدث باسم التحالف في بغداد أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل جميع الجبهات.

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