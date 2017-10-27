الأمن المصري يقتل إرهابيين على طريق الواحات

أسفرت اشتباكات بين قوات الأمن المصري وعناصر مسلحة على طريق الواحات في الصحراء الغربية، الجمعة، عن مقتل عدد من الإرهابيين، بحسب ما قالته مصادر أمنية مصرية.

وقال مصدر أمني إن قوات الأمن اشتبكت مع عناصر إرهابية مسلحة بعدما رصدت تحركهم على طريق الواحات، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بين صفوف الإرهابيين.

وأفاد المصدر أن الاشتباكات جرت عند الكيلو 175 على طريق واحة الخارجة – أسيوط، مشيرا إلى أنه لم يتبين حتى الآن ما إذا كان لتلك العناصر علاقة بالهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة يوم الجمعة الماضية، عند الكيلو 135 بمنطقة الواحات.