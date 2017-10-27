محمد بن سلمان: مشكلة قطر صغيرة جداً جداً جداً

اعتبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن مشكلة قطر صغيرة جداً جداً جداً، مستبعداً أن تؤثّر هذه الأزمة في الثقة الاستثمارية، ومؤكّداً استمرار حرب اليمن، لأن المملكة لن تسمح بـ«حزب الله» آخر على حدودها. وأكد محمد بن سلمان، في مقابلة مع وكالة «رويترز» أمس، رداً على سؤال عن تأثير الأزمة القطرية في الاستثمارات «قطر مشكلة صغيرة جداً جداً جداً، نحن ملتزمون جداً بسلامة بلدنا، بعيداً عن أي اضطرابات».

وأضاف: «إن البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يعود فيه سجل الأمن والاستقرار إلى مئة عام تقريباً هو السعودية»، مشيراً إلى أن «السعودية تملك السجل الأفضل، وقد أثبتت نفسها بقوة في كل مشكلة بالشرق الأوسط والعالم وتعاملت معها، بل ازدادت قوة على إثرها».