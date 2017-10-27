مصر تحبط هجوماً في العريش

أعلنت الداخلية المصرية، أمس، نجاح القوات بالطريق الساحلي بدائرة قسم شرطة العريش، في التصدي لمحاولة هجوم خمسة أشخاص مسلحين يستقلون سيارة «ربع نقل»، وذلك عقب قيامهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، حيث بادلتهم القوات إطلاق النيران. وقال بيان أصدرته الوزارة، إنّ تبادل إطلاق النار أسفر عن مصرع اثنين من المهاجمين، وإصابة آخر، وإجبار الآخرين على الفرار إلى المنطقة الصحراوية المتاخمة لموقع الحادث.

وذكرت مصادر أمنية مسؤولة، أنّ إرهابيين كانوا يستقلون سيارتين، وحاولوا اقتحام نادي ضباط الشرطة بالعريش، رافضين الانصياع لتعليمات التوقف، ما اضطر القوة إلى إطلاق وابل من النيران تجاههم، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثالث، وفرار باقي الإرهابيين.