كوريا الجنوبية تهدي مصر فرقاطة متطوّرة

وصلت الفرقاطة «شباب مصر»، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية في رأس التين، وذلك بعد إتمام إجراءات استلامها من كوريا الجنوبية. وقال الناطق العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، إن الفرقاطة أهدتها كوريا الجنوبية إلى مصر، في إطار دعم العلاقات العسكرية المتميزة، وجهود القيادة السياسية للبلدين، ودعمهما القوى لتعزيز التعاون المشترك.

وأوضح أن الفرقاطة «شباب مصر»، تتميز بقدرات قتالية عالية، وقدرة على الإبحار لمسافات طويلة، تصل لأربعة آلاف و500 ميل بحري، وبسرعة تصل إلى 32 عقدة، وحمولتها الكلية تصل إلى ألف و240 طناً، وتتميز بوجود المدفعيات مختلفة الأعيرة، ويمكنها إطلاق الطوربيدات، وقذائف الأعماق، ومزودة بأحدث الأنظمة الملاحية والإشارية. وتمّ إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الفرقاطة في توقيت قياسي.

وقطعت الفرقاطة مسافة 15 ألف كيلومتر أثناء الرحلة من كوريا الجنوبية إلى ميناء الإسكندرية المصري، تخللها تنفيذ تدريبات مشتركة مع كل من البحرية الكورية الجنوبية والبحرية الهندية.