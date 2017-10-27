هادي: إيران تسعى لإنشاء حزب الله في اليمن

شدّد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على أن إيران تهدف إلى إنشاء حزب الله جديد في اليمن، وفيما لقي قيادي بارز في ميليشيا الحوثي مصرعه مع مرافقين بغارة للتحالف في حجّة، فكّكت قوات النخبة الحضرمية، عبوتين ناسفتين تتبع قيادات في تنظيم القاعدة بمحافظة حضرموت.

وأكد هادي أن إيران تسعى لإنشاء حزب الله جديد في اليمن وعلى الحدود مع السعودية. وأضاف هادي خلال ترؤسه اجتماعاً لهيئة مستشاريه بحضور رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، أن الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيون خدمة لأهداف دخيلة لمصلحة إيران لاستخدام الانقلابيين أدوات لزعزعة أمن واستقرار دول الجوار وتحديداً المملكة العربية السعودية التي تسعى إيران لإنشاء حزب الله جديد على حدودها.

مشيراً إلى أن الأهداف واضحة للشرعية ومسارها محدد من خلال التوافق الوطني ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، وصولاً إلى إنهاء الانقلاب وتداعياته والانتصار لخيارات الشعب اليمني.

واستعرض هادي الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار التنموي والاقتصادي مع البنك الدولي وصندوق النقد، وما تم الموافقة عليه باعتماد مبلغ مليار دولار دعماً لصندوق الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن مجالات التعاون مع شركة جنرال إلكتريك العالمية لتعزيز الطاقة الكهربائية إلى نحو 500 ميغاوات، بعد الانتهاء من تعزيز شبكة الطاقة بوادي حضرموت لتصل إلى 75 ميغاوات.

من جهته، قدم رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر تقريراً موجزاً عن جهود الحكومة وعملها الميداني خلال الفترة الماضية في عدن ومختلف المحافظات المحررة التي حظيت بزيارات ونشاط ملحوظ رافقها تقديم خدمات للمواطنين.

واستعرض الاجتماع واقع الأوضاع الأمنية والتحديات التي تتطلب مزيداً من التعاون والعمل والتنسيق الإيجابي مع الأشقاء في التحالف لمصلحة تحقيق أهداف التحالف الداعم لليمن وشرعيتها الدستورية، مشيداً بثمرات تلك الجهود التي استطاعت وضع حد للانقلابيين ومحاربة قوى التطرّف والإرهاب.

قتلى حوثيون

ميدانياً، لقي قيادي بارز في ميليشيات الحوثي مصرعه، مع عدد من مرافقيه في منطقة المزرق بمحافظة حجة، في غارة جوية لطيران التحالف العربي. وأكد مصدر عسكري يمني، أمس، أن القيادي الحوثي إبراهيم عبدالله المؤيد، وهو أحد أبرز القيادات الميدانية في جبهة علب بصعدة لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه.

ونقل بيان للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة عن المصدر، أن طيران التحالف استهدف المؤيد ومرافقيه في منطقة المزرق بحجة، أثناء توجهه إلى جبهة علب بعد حضوره اجتماعاً مع بعض قيادات الميليشيات في جبهات الحدود. واعترفت الميليشيا الانقلابية بمصرع المؤيد، إذ نشر ناشطوهم على مواقع التواصل الاجتماعي صوره مصحوبة بنعي له.

تفكيك عبوات

إلى ذلك، أعلنت قوات النخبة الحضرمية، أمس، تفكيك عبوتين ناسفتين بمنزل يتبع قيادات في تنظيم القاعدة بمحافظة حضرموت. وقالت المنطقة العسكرية الثانية في بيان، إن وحدة نزع الألغام تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة تزن 50 كيلوغراماً من المتفجرات محشوة بأسطوانة غاز معدة وجاهزة للتفجير بمنزل أحد قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي بمديرية غيل باوزير، بعد أن تم رصدها من قبل الأجهزة الاستخباراتية. ووفق المنطقة، تمكنت وحدة نزع الألغام من تفكيك عبوة ناسفة أخرى زرعت بسيارة تابعة للجيش في مدينة المكلا.

توثيق مجازر

في الأثناء، وثّقت إحصائية حقوقية، قتل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، 510 مدنيين في محافظة إب وسط اليمن، بينهم 34 طفلاً و26 امرأة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وعقب اجتياحها للمحافظة في أكتوبر 2014.

وأفادت وحدة الرصد في المركز الإعلامي التابع للمقاومة الشعبية في إب، أن جرائم الانقلابيين الممنهجة ضد المواطنين في إب، راح ضحيتها مقتل وإصابة 1070مدنياً، تتوزع على 510 قتلى، و560 مواطناً تعرضوا للإصابة وحالات الشروع بالقتل من قبل الميليشيات.

جرائم انقلابيين

وأوضح تقرير وحدة الرصد، أن ميليشيات الانقلاب ارتكبت هذه الجرائم من قتل وإصابات ضد المدنيين في محافظة إب، إما بالقتل المباشر والإعدامات أو القتل تحت التعذيب لمختطفين، وجرائم قتل نتيجة نزاعات بين عناصر الانقلابيين أودت بحياة مدنيين.

إغاثة

ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعد غدٍ الأحد، لقاءً في الرياض لتعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن. وسيشارك في اللقاء الذي سيستمر يوماً واحداً، أكثر من 300 من الوزراء ومسؤولي المنظمات الدولية الإغاثية والإنسانية والمهتمين بهذا الشأن، ويهدف اللقاء إلى إيجاد حلول لتخطي العوائق في إيصال المساعدات الإنسانية لجميع المحافظات اليمنية، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين المركز والمنظمات العالمية العاملة في اليمن.