«الرق الحديث» يقضّ مضاجع قطر

ذكرت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، أن اتحاد نقابات العمال الدولي، أعلن حصوله على موافقة الحكومة في قطر على تحسين الوضع المادي والوظيفي لحوالي مليوني عامل مهاجر، بما في ذلك إنهاء «الرق الحديث»، وهو اعتراف قطري بانتهاكات حقوق العمال.

وفيما قالت السكرتيرة العامة للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو في تصريحات صحافية إنها ستوصي بإلغاء الشكاوى الرسمية المقدمة ضد قطر، حذر الخبير في قضايا العمال المهاجرين في الخليج نيكولاس ماكجيهان من الوثوق بقطر، قائلاً: «كل ما لدينا اليوم هو وعود، وقد كسر قطر الوعود من قبل.. أشعر أننا لسنا بحاجة إلى التعبير عن التفاؤل قبل أن نرى تفاصيل كاملة وتغييرات في القانون ووضع إطار زمني للإصلاحات الموعودة».

حذر

كما استقبل متحدث باسم منظمة العفو الدولية، الأخبار بحذر، وقال: «نحن غير قادرين على تقييم أهمية هذه التطورات حتى نرى التفاصيل الكاملة لالتزامات الحكومة.. نحن نتطلع إلى رؤية الحكومة القطرية ملتزمة بإصلاح نظام وقوانين العمل لضمان حقوق العمال».

كانت الفترة الماضية شهدت انتهاك قطر لحقوق الإنسان الخاصة بالعمال، من انخفاض الأجور، والأوضاع السكنية السيئة، والعمل في درجات حرارة خطيرة، وسقطت مئات الوفيات غير المبررة، وحظيت بانتقادات عالمية مكثفة منذ عام 2010 عندما صوت «الفيفا» لصالح استضافة قطر كأس العالم 2022.