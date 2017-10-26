الكويت تدرج كيانين و11 شخصا على قائمة الإرهاب

أصدرت لجنة مكافحة الإرهاب برئاسة وزارة ‏الخارجية بدولة الكويت قرارا بإدراج كيانين و11 شخصا ‏قادة وممولين وداعمين لتنظيمي القاعدة وداعش في اليمن على القائمة المحلية للإرهاب.

وقال مصدر مسؤول في الخارجية إن هذا الإجراء اتخذ بمشاركة مع الولايات المتحدة الأميركية الرئيس المشارك مع المملكة العربية السعودية ضمن جهود المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، والذي أنشئ مؤخرا في مدينة الرياض ‏بمشاركة كافة الدول الأعضاء فيه.

وأكد المصدر أن "ما يتخذ من قرارات إنما يأتي تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373/2001 الصادر تحت الفصل السابع، مشددا ‏على أن ما ‏تتخذه دولة الكويت من إجراءات في هذا الصدد يتوافق مع دستور دولة الكويت وقوانينها وأنظمتها المحلية".

واشار المصدر إلى أن الكيانين هما جمعية الرحمة الخيرية وسوبر ماركت الخير، في اليمن، إلى جانب 11 شخصا من الجنسية اليمنية مدرجين وهم نايف صالح سالم القيسي وعبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني وهاشم محسن عيدروس ونشوان العدني وخالد عبدالله صالح المرفدي وسيف عبدالرب سالم الحيشي وعادل عبده فاري عثمان الذهباني ورضوان محمد حسن قنان ووالي نشوان اليافعي وخالد سعيد غابش العبيدي وبلال علي الوافي.

وقامت الدول الأعضاء بالمركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب بفرض جزاءات مماثلة على تلك الأسماء المصنفة من أفراد وكيانات وفقاً لأنظمتها الوطنية.