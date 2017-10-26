هيئة كبار العلماء تحذر من "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"

حذرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، من خطر الاتحادات التي تصنف نفسها على أنها علمية، وهي بالأساس قامت على أفكار حزبية، وأغراض سياسية، ولا تمت للعلم والعلماء بصلة.

وقالت الأمانة العامة في بيان لها الخميس: "إنه من خلال رصدنا لما يصدر عن هذه الاتحادات، لا سيما ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لاحظنا أنه ينطلق من أفكار حزبية ضيقة، مقدماً مصلحة حركته على مصلحة الإسلام والمسلمين".

وتابعت: "كان لهذا الاتحاد دور في إثارة الفتن في بعض الدول الإسلامية والعربية على وجه الخصوص".

وأضافت في البيان: "ننصح الجميع، ولا سيما طلبة العلم بالابتعاد عن الانتساب إلى هذه الاتحادات، كما ننصح طلبة العلم في المملكة العربية السعودية بعدم الانتساب إلى أي اتحاد أو مجمع غير معتمد من الدولة.. ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم".

ويرأس القيادي الإخواني يوسف القرضاوي ما يعرف بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ويضم في عضويته قيادات من فروع التنظيم الدولي للإخوان في عدة دول.

والقرضاوي مدرج على لائحة الإرهاب التي أصدرتها كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين.