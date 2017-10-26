شيخ الأزهر: السعودية تدافع عن العرب والمسلمين

أكد شيخ الأزهر د. أحمد الطيب أن المملكة العربية السعودية تقوم بدور مهم في خدمة قضايا العرب والمسلمين والدفاع عن تلك القضايا.

وقال الطيب، خلال استقباله أمس سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة أحمد قطان، إن السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تقوم بدور مهم في دعم وخدمة مصالح الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن قضاياها. وأشاد شيخ الأزهر بالجهود المميزة التي يقوم بها السفير قطان لتوطيد العلاقات بين المملكة ومصر، خاصة في التعاون بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية بالمملكة.

من جانبه، أكد قطان أن الأزهر الشريف يحظى بمكانة كبيرة في قلوب المسلمين، لدوره البارز في نشر وسطية الإسلام، ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والقضاء على خطاب العنف والتعصب والكراهية.