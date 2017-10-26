الغانم: لا حل لمجلس الأمة الكويتي

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن لا حل للمجلس، معرباً عن اعتقاده بأن الحكومة لن تحضر الجلسة المقبلة للبرلمان. وقال الغانم في تصريح صحفي إثر لقائه أمير الكويت صباح الأحمد أمس، «بعد زيارتي لأمير البلاد، لا حل لمجلس الأمة رغم أنني لم أبلّغ بذلك بشكل رسمي».

وتوقع أن لا تحضر الحكومة الجلسة المقبلة لمجلس الأمة، مشيراً إلى أن الحديث عن استقالة الحكومة «أمر خاص بالسلطة التنفيذية ومتى ما توصلت إلى قرار فسأبلغ به بشكل رسمي».

وأضاف رئيس مجلس الأمة، «سأدعو إخواني النواب إلى اجتماع الأسبوع المقبل»، لافتا إلى أنه تحدث مع عدد من النواب عن «وجوب تماسكنا ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه بلدنا» وأن نعين أمير البلاد في ما جاء في كلمته الافتتاحية لمجلس الأمة أول من أمس.