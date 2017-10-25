السعودية: إدراج مؤسستين و11 يمنياً على قائمة الإرهاب

صنفت رئاسة أمن الدولة السعودية، الأربعاء، كيانين في اليمن، و11 اسماً لأشخاص قادة وممولين وداعمين لتنظيم القاعدة وتنظيم #داعش، وذلك ضمن المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب.

وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية، الرئيس المشارك مع السعودية في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، وبمشاركة الدول الأعضاء في المركز.

وتعد هذه الإجراءات هي الأولى التي يتخذها المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب منذ الإعلان عن توقيع اتفاقية المركز بتاريخ 21 مايو 2017م, كما أنها تأتي مؤكدة على حرص السعودية والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز، مثل تنظيم القاعدة في اليمن وتنظيم داعش في اليمن.

واستناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373(2001)، سيتم فرض جزاءات على تلك الأسماء، تشمل تجميد أي أصول لها داخل المملكة. وتحظر على المواطنين والمقيمين بالمملكة الانخراط في أي تعاملات مع تلك الأسماء والكيانين المصنفة.

كما قامت الدول الأعضاء بالمركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب بفرض جزاءات مماثلة على تلك الأسماء المصنفة من أفراد وكيانات وفقاً لأنظمتها الوطنية.

وأسماء الأشخاص والكيانات المصنفة هي على النحو التالي:

1 - نايف صالح سالم القيسي يمني الجنسية

2 - عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني يمني الجنسية

3 - هاشم محسن عيدروس يمني الجنسية

4 - نشوان العدني يمني الجنسية

5 - خالد عبدالله صالح المرفدي يمني الجنسية

6 - سيف الرب سالم الحيشي يمني الجنسية

7 - عادل عبده فاري عثمان الذهباني يمني الجنسية

8 - رضوان قنان (رضوان محمد حسين قنان) يمني الجنسية

9 - والي نشوان اليافعي يمني الجنسية

10 - خالد سعيد غابش العبيدي يمني الجنسية

11 - بلال علي الوافي يمني الجنسية

12 - جمعية الرحمة الخيرية اليمن

13 - سوبرماركت الخير اليمن