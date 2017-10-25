محمد بن سلمان:سندمر أصحاب الأفكار المتطرفة ونعود للإسلام الوسطي

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة سوف تدمر أصحاب الأفكار المتطرفة وستعيش حياة طبيعية، مؤكداً أمام حضور ضخم في الرياض وعبر شاشات التلفزة: «سنعود إلى ما كنا عليه من الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح».

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار من العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وقال الأمير محمد بن سلمان في مداخلة على هامش فعاليات المؤتمر: أريد أن أطرح شيئاً قد لا يكون مكانه هنا، ولكن من الضروري إعلانه والتأكيد عليه أمام العالم: إن مشروع الصحوة انتشر في المنطقة بعد العام 1979 لأسباب كثيرة، فلم نكن بهذا الشكل في السابق، نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، إلى الإسلام المنفتح على جميع الأديان والتقاليد والشعوب.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان قائلاً، «أنا واحد من 20 مليون نسمة والأقل بينهم.. أنا لا شيء من دونهم»، مضيفاً بتواضع «أنا أقل وأضعف مثال بينهم كلهم، إنهم هم من يحفزونني ويدفعونني للأمام». وتابع أن «70 في المئة من الشعب السعودي تحت سن الـ30، وبصراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم، لأننا نريد أن نعيش حياة طبيعية تترجم مبادئ ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة، ونتعايش مع العالم ونساهم في تنمية وطننا والعالم».

وأضاف: «اتخذنا خطوات واضحة في الفترة الماضية بهذا الشأن، وسوف نقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل، ولا أعتقد أن هذا يشكل تحدياً، فنحن نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والحق معنا في كل ما نواجه». واختتم حديثه قائلاً: «لقد ولى زمان تلك الحقبة».