10 نواب يقدمون طلب طرح ثقة بوزير كويتي

دعا رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك مجلس الأمة، إلى فتح صفحة جديدة من التعاون الحقيقي الجاد يجسد الشراكة المسؤولة في التصدي للقضايا الجوهرية والنهوض بالوطن إلى المكانة المستحقة، فيما قدم 10 نواب مذكرة لطرح الثقة من وزير الإعلام.

وأكد جابر المبارك في كلمته بافتتاح دور الانعقاد الثاني، العزم على استمرار التعاون البناء بين مجلس الأمة والحكومة إلى أبعد الحدود على أساس من الثقة والاحترام المتبادلين. ووقع 10 نواب طلب طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الإعلام بالوكالة محمد العبدالله أثناء مناقشة الاستجواب المقدم إليه في الجلسة الافتتاحية من النائبين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري.

وقال الوزير العبدالله إن النائبين العدساني والكندري تقدما باستجوابهما متضمناً 5 محاور.