السعودية تدعو إلى تحري الدقة في تقارير اليمن

أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لاستناد مقرري جهة دولية مرموقة مثل الأمم المتحدة على الصحف الصفراء لتكون مرجعاً يستمدون منه المعلومات في التقارير التي يصدرونها حول اليمن، حيث فندت استهداف السعودية للمزارع في اليمن خلال العمليات العسكرية، في وقت تواصل قوات التحاف انتصاراتها الميدانية، حيث دمرت مخازن أسلحة ومواقع عسكرية للانقلابيين في مديرية نهم شرق صنعاء وفِي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة ومناطق المصلوب بمحافظة الجوف.

وأكدت السكرتير الأول في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة نورة الجبرين حرصها على التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها وترحيبها بتقديم جميع المعلومات التي من شأنها تسهيل عمل المقررين، مضيفة أنه أحطنا علماً بما تضمنه تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء وأود التعليق على بعض ما تضمنه هذا التقرير.

وقالت الجبرين «إن الحق في الغذاء هو من مبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي تحرص المملكة العربية السعودية على ترسيخها، وتعمل على تقديم كل ما من شأنه حماية النفس البشرية من الجوع والهلاك، ولم تألُ بلادي جهداً في ضمان تمتع الجميع دون استثناء بهذا الحق حتى في ظل أصعب الظروف».

وتابعت قائلة «أود الإشارة إلى ما ذكرته المقررة في تقريرها عن استهداف بلادي عمداً للمزارع في اليمن خلال العمليات العسكرية، وهنا أود أن أفند هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة وليس من المقبول عرضها في تقرير دولي كهذا وأود التأكيد على أن بلادي استجابت لدعوة الرئيس الشرعي لليمن لاستعادة الشرعية وضمان استتباب الأمن في هذا البلد الشقيق ضد ميليشيات الحوثي المسلحة وقوات النظام السابق الذين عاثوا في الأرض فسادا وروعوا وقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ وحاصروا المدن والموانئ وعرقلوا وصول المساعدات الإنسانية فيها، وبذلت بلادي الغالي والنفيس وضحى جنودنا بأرواحهم في سبيل أن ينعم الشعب اليمني بالأمن والأمان ويعود اليمن سعيداً كما عهدناه وقدمت لهم العديد من المساعدات الإنسانية».

مساعدات

واستطردت "يبدو أن المقررة لا تصلها التقارير الدولية التي تشير إلى حجم المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة لجميع أنحاء العالم، حيث استجابت المملكة لاحتياجات أكثر من 83 دولة شاملة جميع الدول التي تعاني المجاعة ويقبع سكانها تحت خط الفقر، إضافة للدول التي عانت وتعاني مختلف الكوارث الطبيعية والحروب بمساعدات تجاوزت قيمتها الـ 17 مليار دولار محتلة بذلك المركز الرابع عالمياً بين أكبر الدول المانحة، وكانت اليمن هي أكثر الدول المستفيدة من البرامج التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إذ بلغ عدد المشروعات 110 مشاريع بقيمة إجمالية تفوق الـ561 مليون دولار.

وأكدت تعاون المملكة بشكل شفاف وواضح مع جميع وكالات الأمم المتحدة معربة عن أمل المملكة من الجهات الرسمية في الأمم المتحدة تحري الدقة في المعلومات، والتأكد من مصداقيتها وأخذها من مصادرها الرسمية قبل التصريح بها وتضمينها في تقاريرهم.

تدمير

إلى ذلك، دمرت مقاتلات التحالف مخازن أسلحة ومواقع عسكرية للانقلابيين في مديرية نهم شرق صنعاء وفِي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة ومناطق المصلوب بمحافظة الجوف،

وذكرت مصادر عسكرية أن معارك ضارية اندلعت بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية غربي جبل القتب، بمديرية نهم، عقب هجوم للميليشيا تصدت له قوات الجيش وأجبرتها على التراجع والفرار.

وحسب المصادر أسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 13 مسلحاً من عناصر الميليشيا الانقلابي، فيما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا الانقلابية في منطقة مسورة بالمديرية ذاتها.

وفِي محافظة الجوف أوضحت المصادر أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة من الغارات على مواقع الانقلابيين في مديريتي المصلوب والمتون أدت إلى مقتل عدد من المسلحين وتدمير آليات ومعدات عسكرية وذخائر.

وفِي محافظة شبوة شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا الانقلابية شمالي غرب المحافظة.

ووفق مصادر عسكرية فإن غارات جوية مكثفة لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيا الانقلابية في منطقة المحكمة، ومحيط جبل شميس، جنوبي مديرية عسيلان أعقبها سماع دوي انفجارات عنيفة هزت أرجاء المنطقة.