شاهد.. محمد بن سلمان يصحح لرئيس سوفت بنك كلامه حول مكة

تدخل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وصحح لرئيس مجموعة سوفت بنك اليابان ماسا يوشي سون، تصريحه بشأن "مكة" وذلك بعدما قال سون في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، عن مشروع نيوم الاستثماري الجديد، قائلاً "السعودية لديها مكة عظيمة، وسنصنع مكتين إضافيتين"، لتعم الدهشة والضحكات أرجاء المؤتمر، ويظهر الارتباك على ماسا ليتدارك الأمير محمد بن سلمان الموقف قائلاً وهو يبتسم "سأشرح الأمر ماسا".

وأضاف: "مكة أصبحت مثالاً لنقاط الجذب، وماسا يوشي يقصد نقاط جذب جديدة"، مؤكدا الأمير محمد بن سلمان أن مصطلح مكة يطلق على نقاط الجذب.

حينها عاد ماسا يوشي، للتأكيد أنه كان يقصد "التكنولوجيا الجديدة".

يذكر أن كلمة "مكة" تستخدم في اللغة الإنجليزية، كمصطلح يدل على مكان جذب أو مزار يجذب العديد من الناس والنشاطات المتنوعة.

هذا وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن إطلاق مشروع نيوم.

ويأتي مشروع "نيوم" في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع.

وعين ولي العهد السعودي كلاوس كلينفيلد في منصب الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم.

وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع نيوم في العام 2025.