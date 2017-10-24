"نيوم" في الصدارة .. تفاعل هائل مع مشروع السعودية الضخم

تصدر وسم المشروع الضخم الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، الوسوم الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ووفقا لبيانات تويتر، فقد تصدر وسم مشروع نيوم الوسوم الأكثر تداولا في السعودية والإمارات ومصر وغيرها ووجد تفاعل كبيرا في مصر والأردن وغيرها.

وعبر المغردون في كتاباتهم عن سعادتهم بهذا المشروع الطموح، معتبرين أنه يبرهن على وجود تقدم ملحوظ تشهده المملكة.

ويأتي مشروع "نيوم" في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع.

وسيركز المشروع على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية: مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وغرّد يحيى القحطاني :" #مشروع_نيوم ..مع هذا الشاب الطموح #محمد_بن_سلمان أنا مطمئن على مستقبل أبنائي".

وقال المغرد حاتم داليل "هذه المشاريع التي تفرح،،، ورؤية 2030 ليست عبث ودعاية بل حقيقة للعبور نحو المستقبل #مشروع_نيوم".

وكتب شاهم الشهري "المملكة في تطور ملحوظ #مشروع_نيوم".

وقال عضو مجلس الشورى السابق أحمد آل مفرح "#مشروع_نيوم بصمة جديدة من بصمات #السعودية_المتوثبة ،وثبة كبيرة نحو مستقبل واعد لوطننا بإذن الله".

ومن جانبه، غرّد الكاتب والمحامي السعودي عبد الرحمن اللاحم " #مشروع_نيوم خطوة جبارة نحو التفكير خارج الصندوق لتكون السعودية القلب (الحي) النابض في هذا العالم".