محمد بن سلمان: سننشر الإسلام الوسطي المنفتح على العالم

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية ستنشر الإسلام الوسطي المنفتح، مؤكدا أنها ستدمر كل الأفكار المتطرفة "اليوم وفورا".

وقال محمد بن سلمان في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، ردا على سؤال بشأن النهج الأكثر انفتاحا الذي تتخذه المملكة مؤخرا: "إننا فقط نعود إلى الإسلام الذي تعودنا عليه .. الإسلام الوسطي المنفتح".

وأوضح أن "70 في المئة من الشعب السعودي هو أقل من 30 سنة وبكل صراحة.. لن نضيع 30 سنة أخرى من حياتنا في التعامل مع أفكار متطرفة.. سوف ندمرهم اليوم وفورا".

وأضاف:" سننشر الإسلام الوسطي المنفتح على العالم وجميع الأديان".

وكشف ولي العهد السعودي عن تفاصيل مشروع "نيوم" الذي أطلقه، الثلاثاء، ليكون أكبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط.

وقال ولي العهد السعودي إن الطلب السعودي قد وصل إلى ما قيمته 100 مليار دولار، ولدينا قدرة استثمارية تستوعب 500 مليار دولار، إضافة إلى موقعه متميز يقع على البحر الأحمر حيث تمر 10 في المئة من التجارة العالمية.

مقومات النجاح

وعدد بن سلمان مقومات المشروع، قائلا :" لدينا طبيعة خلابة، وجبال شواطيء سهول جزر .. في الشتاء الجبال تكسوها الثلوج .. في الصيف لدينا جو معتدل أقل 10 درجات من باقي العواصم والمدن الخليجية."

وإضافة إلى ذلك "لدينا الإرادة السياسية القوية.. الرغبة والإرادة الشعبية القوية موجودة، كل عناصر النجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية".

وتابع بن سلمان :" فبعد وجود كل هذه الفرص والمقومات، في أرض شبه خالية بدأنا نفكر في بناء مدينة جديدة بشكل غير تقليدي.. لدينا فرصة ننتقل إلى جيل جديد من طريقة الحياة من المدن من التقنيات من الصحة من الخدمات".

وكشف ولي العهد السعودي عن مشروع أكبر من سور الصين العظيم على هيئة خلايا شمسية لتوليد الطاقة، بينما ستبني إحدى الشركات مشروعا تقنيا خاصا بالروبوتات.

الفرق في نيوم

وذكر أن أهم عنصر في المشروع "هو الشعب السعودي ورغبة وإرادة الشعب السعودي.. الشعب الذي يعيش في هذه الصحراء لديه الكثير من القيم والمبادئ والركائز ..لكن لأنه عاش في هذه المنطقة مدة طويلة فلديه خصلتين مهمتين .. الأول دهاء هو الذي جعله يعيش في هذه الصحراء.. والثاني عزيمة جبارة تجعله يقاوم اي شيء ويصل لأي شيء متى اقتنع به.. واليوم لدينا شعب مقتنع نعمل معه بشكل قوي للوصول بالممكلة العربية السعودية ومشاريعها وبرامجها الى افاق جديدة في العالم".

وذكر أن الفرق بين المشروعات التقليدية و مشروع نيوم هو "مثل الفرق بين هذا الهاتف وهذا الهاتف" ملوحا بهاتفين أحدهما عادي والآخر ذكي".