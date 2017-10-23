"سفراء الظلام" يكشف إرهاب عبدالعزيز العطية

استطاع برنامج «سفراء الظلام» الذي يبث على قناة دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، منذ انطلاقته وحتى اليوم، الكشف عن حقيقة العديد من الشخصيات الإرهابية التي ارتبطت بقطر ونالت دعمها مادياً ومعنوياً، لتعيث في الأرض فساداً.

عرض اليوم في حلقته جديده من البرنامج تقريراً عن الإرهابي عبدالعزيز بن خليفة العطية لذي أطلق حملة مهد أهل الشام لتسليح الإرهابيين في سوريا.

جاسم محمد مدير المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب يستذكر جزء من تاريخ العطية مع الإرهاب#سفراء_الظلام https://t.co/2gOPKbgQXd pic.twitter.com/8d0QwhdIke — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٣ أكتوبر، ٢٠١٧

جاسم محمد: قطر هددت لبنان بطرد رعاياها قبل أن تفرج هذه الأخيرة عن عبدالعزيزالعطية عام 2012

#سفراء_الظلام https://t.co/2gOPKbgQXd pic.twitter.com/QCWsEWYPs0 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٣ أكتوبر، ٢٠١٧

سلب حقوق المواطن بسحب الجنسية والاستيلاء على الأموال أحد أساليب إرهاب حكام قطر لشعبهم #سفراء_الظلام #خيانة_قطرhttps://t.co/2gOPKbgQXd pic.twitter.com/zWIjBtW1uB — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٣ أكتوبر، ٢٠١٧

الخبير السياسي والاقتصادي صالح الزهراني: نحو 6000 من آل غفران سحبت جنسياتهم منذ عام 2005 وربما العدد أكبر من ذلك https://t.co/2gOPKbgQXd pic.twitter.com/zWTVCGV04W — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٣ أكتوبر، ٢٠١٧

سحر الشيخ مشرفة قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني: نظام قطر يعمل على تطبيق ترحيل ممنهج وخفي

#سفراء_الظلام

https://t.co/2gOPKbgQXd pic.twitter.com/VMsBFq8Ojl — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٣ أكتوبر، ٢٠١٧