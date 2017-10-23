"سفراء الظلام" يكشف إرهاب عبدالعزيز العطية

المصدر:
  • دبي البيان الالكتروني
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استطاع برنامج «سفراء الظلام» الذي يبث على قناة دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، منذ انطلاقته وحتى اليوم، الكشف عن حقيقة العديد من الشخصيات الإرهابية التي ارتبطت بقطر ونالت دعمها مادياً ومعنوياً، لتعيث في الأرض فساداً.

عرض اليوم في حلقته جديده من البرنامج تقريراً عن الإرهابي  عبدالعزيز بن خليفة العطية لذي أطلق حملة مهد أهل الشام لتسليح الإرهابيين في سوريا.

 

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