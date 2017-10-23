القوات الجوية المصرية تتصدي لمحاولات اختراق الحدود الغربية

تزامنا مع أعمال التمشيط والمداهمة للدروب والمناطق الجبلية لتتبع العناصر الإرهابية المنفذة للهجوم الارهابي بمنطقة الواحات، واستمرارا للجهود المبذولة لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، أحبطت القوات الجوية محاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية، وأسفرت العملية عن تدمير 8 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على العناصر الإرهابية الموحودة بداخلها .

يأتى ذلك مع استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

كانت وزارة الداخلية أعلنت فى بيان أول أمس السبت استشهاد 16من قوات الأمن ومقتل 15إرهابيا فى حادث الواحات الإرهابى.