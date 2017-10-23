صور مأساوية لرضيع سوري تجتاح مواقع التواصل

نشر موقع «ديلي ميل» البريطاني مجموعة من الصور المأساوية لطفل رضيع سوري يعاني سوء التغذية الحاد، وهي إحدى النتائج الخطرة للمعركة ضد تنظيم داعش في سوريا. التُقطت صور الطفل الرضيع السبت، في إحدى العيادات ببلدة حمورية الخارجة عن سيطرة النظام في الغوطة الشرقية لدمشق، واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن عمر الطفل ليس معلوماً حتى الآن، فإن الأطباء وجدوا أن وزنه كيلو و900 غرام فقط، وهو ما يوضح معاناته سوء التغذية الشديد. يُذكر أن الصراع السوري، الذي بدأ قبل سبع سنوات، أدى إلى مقتل مئات الآلاف من الناس، وجعل أكثر من نصف السوريين بلا مأوى، وخلق أسوأ أزمة للاجئين في العالم.