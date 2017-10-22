الملك سلمان والعبادي يوقعان مذكرة تأسيس المجلس التنسيقي

وقع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي يزور المملكة العربية السعودية حالياً، على مذكرة تأسيس المجلس التنسيقي بين البلدين.

ويهدف المجلس، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي منتصف أغسطس الماضي، إلى رفع مستوى العلاقات الاستراتيجية والاستثمارية والثقافية بين البلدين، ما يفتح بارقة جديدة أمام العراق لإنعاش اقتصاده وترميم ما خلفته الحروب داخله.

وبارك الملك سلمان للعراقيين ما تحقق من إنجازات في القضاء على الإرهاب ودحره.

وأكد دعم السعودية لوحدة العراق واستقراره.

ويرأس العبادي وفد العراق الذي يضم عدداً من الوزراء والمستشارين في الحكومة العراقية والذين وصلوا إلى الرياض السبت.