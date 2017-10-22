مقترح سوداني لإدارة سد النهضة

كشف وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى، عن مقترح طرحته بلاده بشأن كيفية إدارة سد النهضة يجري التشاور حوله بين الدول الثلاث، لافتاً إلى اجتماع سيعقد خلال الأسبوعين المقبلين لاعتماد الرؤية بصورة نهائية.

وقال معتز موسى في تصريحات أمس إنّ وزراء الري بالدول الثلاث السودان وإثيوبيا ومصر وقفوا على سير العمل في سد النهضة الذي قطع شوطاً كبيراً على حد قوله، مشيراً إلى أنّ رؤية السودان التي طرحها خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بشأن كيفية إدارة سد النهضة تمّ قبولها وستخضع للتشاور من قبل الدول الثلاث، وسيتم عقد اجتماع خلال الأسبوعين المقبلين لاعتماد مبادرة السودان بصورة نهائية. وأكّد موسى أنّ الاجتماع المشترك شهد الاتفاق على جملة من القضايا التي تتعلق بسد النهضة الإثيوبي، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود عدد من القضايا غير الفنية بحاجة إلى المزيد من التشاور بين الدول الثلاث، لافتاً إلى دور السودان في تقريب وجهات النظر بين الأطراف.