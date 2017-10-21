الديوان الأميري الكويتي ينعى عبدالإله عبدالله سعود المالك الصباح

نعى الديوان الأميري بدولة الكويت المغفور له الشيخ عبدالإله عبدالله سعود المالك الصباح عن عمر يناهز 18 عاما. و ذكرت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " أنه سيوارى جثمان الشيخ عبدالإله سعود المالك الصباح الثرى صباح غد " الأحد ".
نعى الديوان الأميري بدولة الكويت المغفور له الشيخ عبدالإله عبدالله سعود المالك الصباح عن عمر يناهز 18 عاما. و ذكرت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " أنه سيوارى جثمان الشيخ عبدالإله سعود المالك الصباح الثرى صباح غد " الأحد ".
نعى الديوان الأميري بدولة الكويت المغفور له الشيخ عبدالإله عبدالله سعود المالك الصباح عن عمر يناهز 18 عاما. و ذكرت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " أنه سيوارى جثمان الشيخ عبدالإله سعود المالك الصباح الثرى صباح غد " الأحد ".
قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، السبت، إن الحكومة المركزية في مدريد ستعلق مهام حكومة كتالونيا ردا على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم من أجل الانفصال.
قالت الشرطة الألمانية على تويتر إن رجلا أصاب عددا من الأشخاص بسكين في مدينة ميونيخ اليوم السبت وإنها تبحث عن المشتبه به الذي لا تزال دوافعه غير معروفة.
قالت مصادر أمنية اليوم السبت إن عدد ضحايا الشرطة المصرية في هجوم شنه ارهابيون بصحراء الواحات في محافظة الجيزة ارتفع إلى 55 شهيداً وستة مصابين.
أعلنت الحكومة الإسبانية أنّها ستتخذ إجراءات لتعليق العمل بالحكم الذاتي لإقليم كتالونيا، بعدما تعمد زعيمه عدم الرد على
شدّدت كوريا الشمالية، أمس، على أنّ امتلاك أسلحة نووية مسألة حياة أو موت بالنسبة لها، رافضة أي محادثات مع الولايات
قال قياديون جمهوريون بمجلس النواب الأميركي، إن المجلس سيصوت خلال أيام على فرض عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ
تقدمت سيدة تدعى هند العياري،أمس، بشكوى في فرنسا ضد السويسري طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان، حسن البنا، تتهمه فيها
قال مسؤول أمني، إنّ 30 شخصاً على الأقل قتلوا عندما فجر انتحاري شحنة ناسفة داخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابول ليل
استشهد 35 من أفراد القوة الأمنية المصرية في مواجهات اندلعت خلال مداهمة بؤرة إرهابية على طريق الواحات، وفق ما ذكرت مصادر
قالت الشرطة البولندية، أمس، إن امرأة قتلت وأصيب 7 أشخاص، إثر تعرضهم لهجوم في مركز للتسوق جنوبي بولندا. وذكرت الشرطة أن
أجرى مندوبو الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، أمس مباحثات، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مع مسؤولين