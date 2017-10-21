الديوان الأميري الكويتي ينعى عبدالإله عبدالله سعود المالك الصباح

المصدر:
  • وام
التاريخ:
طباعة Email

 نعى الديوان الأميري بدولة الكويت المغفور له الشيخ عبدالإله عبدالله سعود المالك الصباح عن عمر يناهز 18 عاما.     و ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "  كونا " أنه سيوارى جثمان الشيخ عبدالإله سعود المالك الصباح الثرى صباح غد " الأحد ".

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon