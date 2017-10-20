الطائف تحتفي بشذا الفائزة بالمركز الرابع في تحدي القراءة

استقبلت الطائف، عصر اليوم، بطلة الطالبة "شذا باشا الطويرقي"، الفائزة بالمركز الرابع من بين 16 دولة عربية مشاركة في مسابقة تحدي القراءة، قادمة من دبي.

واستقبل "شذا" بمطار الطائف الدولي وفدًا من وزارة التعليم، ضمّ عددًا من المشرفات والطالبات، اللاتي استقبلنها بباقات الورد والهدايا، بحضور عدد من مسؤولي المطار وعدد من أفراد أسرة الطالبة.

وكانت الطالبة السعودية قد حظيت بتكريم خاص من راعي حفل مسابقة تحدي القراءة العربي، وصاحب فكرتها، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي.

وأشاد مدير عامّ التعليم بمحافظة الطائف المكلف، محمد بن عامر النفيعي، بما حققته "شذا" من إنجاز يضاف إلى تقديمها خير تمثيل للوطن، مقدمًا التهنئة لأسرتها ومدرستها.