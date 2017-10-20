ميليشيا الحوثي تفشل في إطلاق صاروخ بالستي استهدف السعودية

المصدر:
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ذكرت مصادر في صنعاء أن الميليشيات الحوثية فشلت في إطلاق صاروخ باليستي من فج عطان ليسقط في منطقة ذهبان شمال العاصمة صنعاء، فيما كان هدفه الأراضي السعودية.

وأضافت المصادر أن الصاروخ الخاطئ أطق من منطقة سكنية، ظهر اليوم الجمعة، وسقط في منطقة سكنية، وأصاب المدنيين.

ودأب الحوثيون على محاولة استهداف المدن والأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية التي تصدت لها دفاعات المملكة.

وأطلقت الميليشيات الحوثية أكثر من 30 صاروخاً منذ عام 2015 على مناطق سعودية عدة، منها نجران وجازان وأبها وخميس مشيط والطائف ومكة ومنطقة الرين بالرياض.

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