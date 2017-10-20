صباح الأحمد: تصرف الغانم مشرّف

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تقدير إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، عبر فيها عن اهتمامه وتقديره للرد «الحازم على رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي، وتصديكم له في الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية، على خلفية موضوع النواب الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومطالبتكم للوفد الإسرائيلي بمغادرة القاعة».

وأشاد أمير الكويت «بهذا الموقف المشرف الذي كان محل تقدير ممثلي الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة المحبة للسلام في هذا البرلمان الدولي، والذي يجسد جلياً موقف دولة الكويت الداعم للأشقاء الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة ونصرة قضيتهم العادلة»، وأعرب الأمير عن تمنياته لرئيس مجلس الأمة بـ«التوفيق والسداد ومواصلة عطائكم المعهود في خدمة الوطن العزيز ورفع رايته».

وانتشر على وسائل التواصل والإعلام الاجتماعي فيديو للغانم وهو يشن هجوماً كلامياً حاداً على الوفد الإسرائيلي المشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر البرلمانيين الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وتصدر هاشتاغ «#مرزوق_الغانم» قائمة الهاشتغات الأكثر تفاعلاً على «تويتر» عربياً. وأثنت الغالبية العظمى من المشاركين على المسؤول الكويتي. وفي كلمته، وجه الغانم جزءاً من كلمته إلى أعضاء الوفد الإسرائيلي، واصفاً إياهم «بالصهاينة، وقتلة الأطفال، والمحتلين»، طالباً من رئيس الوفد أن يغادر قاعة الاجتماع على الفور.