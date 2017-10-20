تونس تعفي العرب المقيمين بالخليج من اجراءات تأشيرة الدخول

أعلنت تونس اليوم الخميس عن قرارها اعفاء المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من اجراءات الحصول على تأشيرات دخول للأراضي التونسية في مسعى لجلب السياح العرب.

وأعلنت وزيرة السياحة سلمى اللومي عن اجراءات لتيسير قدوم السياح العرب، ولا سيما المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، بمناسبة احتضان تونس للمنتدى العربي للاستثمار السياحي.

وسيتسن للسياح العرب القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي الحصول آليا على تأشيرة دخول لتونس بمجرد إظهارهم بطاقات الإقامة لدى وصولهم الى المطارات التونسية.

وتأمل تونس من وراء هذا الاجراء الى رفع ايراداتها من قطاع السياحة عبر استقطاب اكثر ما يمكن من شريحة السياح العرب.

واستقطبت تونس خمسة ملايين و800 ألف سائح هذا العام وحتى منتصف أكتوبر الجاري معظمهم من أوروبا ودول المغرب العربي، ونسبة محدودة من السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي.