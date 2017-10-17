اختفاء عامل مغربي قسراً في قطر.. وأسرته تخشى "الأذى"

أكدت أسرة العامل المغربي يونس الفارسي، الذي كان يعمل في قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، فقدان الاتصال بيونس منذ 10 أيام.

وقالت الأسرة إن أحد أصدقاء يونس في الدوحة أخبرهم أن "جهات لا يعرفها صادرت هواتفهم وكل معدات الاتصال"، فيما أكد قريب للعامل المغربي أن أسرته تتخوف من أن يطول ابنهم أي أذى.

وأكدت سكاي نيوز أن الأمن القطري اقتحم قصر الشيخ سلطان مساء الخميس الماضي، وصادر جميع ممتلكات الشيخ والأرشيف الخاص بوالده الشيخ سحيم.

وأشارت إلى اعتداء أمن الدولة القطري على العاملين في قصر الشيخ سلطان خلال الاقتحام، واعتقال بعضهم.

نهب ومصادرة

وحسب المعلومات المتوافرة، فقد صادر أمن الدولة جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، بما فيها أختامه وصكوكه وتعاقداته، مما يشكل خطرا عليه بسبب إمكانية تزويرها واستخدامها بشكل يهدف للإضرار به، كما أفادت المصادر.

وشملت المصادرة المقتنيات والأرشيف الخاص للشيخ سحيم، والد الشيخ سلطان، الذي يشكل ثروة معلوماتية وسياسية هامة.

كما اقتحم رجال جهاز أمن الدولة القطري الغرفة الخاصة للشيخة منى الدوسري، أرملة الشيخ سحيم، ووالدة الشيخ سلطان.

وصادر أفراد الجهاز جميع الصور الشخصية والعائلية الخاصة بالشيخة، بالإضافة إلى نهب" كل المجوهرات والمقتنيات والأموال.

وجاءت عملية اقتحام قصر الشيخ سلطان، بعد أيام فقط من عملية مماثلة، تم خلالها تجميد حسابات وممتلكات الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني.

وتعكس اجراءات السلطات في الدوحة رغبتها في إسكات جميع الاصوات المعارضة لممارسات النظام، التي تقوم بكشف وفضح ممارساته للرأي العام.