قمة سعودية كويتية تبحث قضايا المنطقة

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، أمس في الرياض، مع الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة، ومجمل الأحداث في المنطقة.

وكان مصدر سعودي ذكر في وقت سابق عشية الزيارة أن المحادثات بين الجانبين ستتركز على مناقشة الأزمة بين قطر ودول المقاطعة الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ومعالجة الخلافات على طاولة المفاوضات، والبحث عن حلول من شأنها معالجة الأزمة جذرياً.

ورفض المصدر التعليق على أنباء متداولة توحي بقرب التوصل لحلحلة قريبة للأزمة من خلال عقد اجتماع يضم زعماء الدول الخليجية الست، بالإضافة إلى مصر في قمة تستضيفها الكويت على أساس خريطة طريق محددة بضمانة من أمير الكويت.

لكنه اكتفى بالقول إن حكمة وخبرة الشيخ صباح الأحمد كفيلة بتسهيل التوصل لحلول عملية تضمن تلبية المبادئ الرئيسية التي تطالب بها الدول الأربع، والتزام قطر بها واتباع إجراءات مرحلية لتقريب وجهات النظر ترتكز بشكل أساسي على العودة أولاً للمبادئ الستة التي أقرت عام 2013 ووضعت آلية تنفيذها عام 2014 والتزم بتنفيذها أمير قطر خطياً.