الملك سلمان يدعو جميع الأطراف في العراق لضبط النفس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا مساء الإثنين برئيس الوزراء بجمهورية العراق حيدرالعبادي، أكد فيه دعم المملكة العربية السعودية لوحدة العراق وأمنه واستقراره وعلى تمسك جميع الأطراف بالدستور العراقي لما في ذلك خير للعراق وشعبه.

وجدد الملك دعوة المملكة جميع الأطراف لضبط النفس ومعالجة الأزمة من خلال الحوار لتجنيب العراق الشقيق مزيدا من الصراعات الداخلية.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء العراقي بموقف خادم الحرمين الشريفين واهتمامه بأمن واستقرار العراق وأكد حرص الحكومة العراقية تفادي أي تصعيد عسكري وعلى استباب الأمن في جميع الأراضي العراقية.