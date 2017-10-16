"سفراء الظلام" يكشف إرهاب مرتضى السندي

المصدر:
  • دبي البيان الالكتروني
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استطاع برنامج "سفراء الظلام" الذي يبث على قناة دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، منذ انطلاقته وحتى اليوم، الكشف عن حقيقة العديد من الشخصيات الإرهابية التي ارتبطت بقطر ونالت دعمها مادياً ومعنوياً، لتعيث في الأرض فساداً.

في حلقته اليوم الاثنين التي بثت، سعى البرنامج، إلى التفتيش في سيرة أحد غلاة الإرهاب، الذي شكل حركة حق وحركة أحرار البحرين من أجل تغيير النظام البحريني،الإرهابي مرتضى مجيد السندي .

 

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