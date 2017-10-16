"سفراء الظلام" يكشف إرهاب مرتضى السندي

استطاع برنامج "سفراء الظلام" الذي يبث على قناة دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، منذ انطلاقته وحتى اليوم، الكشف عن حقيقة العديد من الشخصيات الإرهابية التي ارتبطت بقطر ونالت دعمها مادياً ومعنوياً، لتعيث في الأرض فساداً.

في حلقته اليوم الاثنين التي بثت، سعى البرنامج، إلى التفتيش في سيرة أحد غلاة الإرهاب، الذي شكل حركة حق وحركة أحرار البحرين من أجل تغيير النظام البحريني،الإرهابي مرتضى مجيد السندي .

شكل حركة حق وحركة أحرار #البحرين من أجل تغيير النظام البحريني حلقة خاصة عن الإرهابي مرتضى مجيد السندي #سفراء_الظلام#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TgWINpdtca — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٦ أكتوبر، ٢٠١٧

من هو الإرهابي مرتضى مجيد السندي الذي تآمر على بلده البحرين بدعم من قطر #سفراء_الظلام#البيان_القارئ_دائما

https://t.co/VQX9Z0z9LF pic.twitter.com/BMCKnUqWSk — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٦ أكتوبر، ٢٠١٧