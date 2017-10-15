الإمارات تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشو

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة التفجيرات الارهابية الدموية التي وقعت يوم أمس " السبت " في العاصمة الصومالية مقديشو.

و أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها لهذا العمل الإرهابي ووقوفها وتضامنها مع الحكومة الصومالية في مواجهة العنف والتطرف.. داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.

و عبرت الوزارة في ختام بيانها عن بالغ العزاء والمواساة لذوي الضحايا و حكومة و شعب جمهورية الصومال وتمنياتها للمصابين سرعة الشفاء.