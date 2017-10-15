هجوم إرهابي في سيناء يوقع 6 قتلى

أعلنت القوات المسلحة المصرية مساء اليوم، مقتل 6 من جنودها، خلال تصديهم لهجوم استهدف نقاط تأمين بمنطقة القواديس في شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري في بيان إنه في إطار عملية "حق الشهيد" نجحت القوات المصرية في التصدي لـ "محاولة إرهابية فاشلة" بمنطقة القواديس، مشيرا إلى مقتل 24 مسلحا وإصابة آخر، وتدمير عربتي دفع رباعي تابعتين للعناصر الإرهابية.

وأضاف البيان أن تمشيط المنطقة لا يزال مستمرا، مؤكدا على مواصلة الجهود للقضاء على العناصر الإرهابية هناك.

وكانت مصادر أمنية مصرية قد قالت ، الأحد، إن مسلحين استهدفوا "حاجزين أمنيين" في محافظة شمال سيناء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأوضحت المصادر أن الهجومين المتزامنين استهدفا الحاجزين الواقعين في منطقة كرم القواديس شمال سيناء.



ويأتي ذلك غداة إعلان الجيش المصري إحباط هجوم استهدف نقطة تفتيش عسكرية في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

وكان المتحدث العسكري قال في صفحته على فيسبوك عن هجوم السبت إن قوات الجيش نجحت في "إحباط هجوم إرهابي لبعض العناصر التكفيرية" بمدينة العريش.

وأضاف أن المهاجمين كانوا مزودين بأحزمة ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة نارية، وأنهم لقوا مصرعهم نتيجة انفجار العبوات الناسفة بعد أن تعامل الجيش معهم.

ونشر المتحدث ثلاث صور لجثتين بلا أجزاء علوية، وبجروح غائرة في بقية الأشلاء.