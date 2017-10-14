ترامب يوجه رسالة قوية لإيران باستخدامه مصطلح الخليج العربي

ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في خطابه الذي أعلن فيه عن استراتيجيته تجاه إيران، مصطلح الخليج العربي لأول مرة، عندما قال إن النظام الإيراني يعرقل حركة الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر، وأن الصواريخ الإيرانية تهدد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

واستخدم ترامب، في مؤتمر إعلان استراتيجيته الجديدة إزاء إيران، اسم الخليج العربي في رسالة قوية لطهران.