وزير الدفاع الأميركي: نراقب أي أعمال استفزازية من إيران

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيميس ماتيس أن بلاده تراقب أي أعمال استفزازية من إيران بعد خطاب ترامب.

وأضاف ماتيس أن واشنطن لم تلحظ أي تحركات إيرانية جديدة حتى الآن.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن الجمعة، استراتيجيته الجديدة إزاء إيران، مؤكداً أنه لن يصدق على التزام طهران بالاتفاق النووي، وأن إدارته ستعمل مع الكونغرس لإجراء تعديلات على الاتفاق.

وقال ترامب إن الاستراتيجية تتمثل في أننا "نتعاون مع حلفائنا لمواجهة أنشطة إيران التدميرية. ونقوم بفرض أنظمة أخرى على نظام إيران لوقف تمويل الإرهاب، ومعالجة مسألة صواريخ إيران التي تهدد دول الجوار، وعدم السماح لنظام إيران بامتلاك أي من الأسلحة النووية".

وأوضح أن تنفيذ الاستراتيجية سيبدأ بفرض عقوبات على الحرس الثوري، وهو ما يمثل المرشد الإيراني "الفاسد" الذي استفاد من "كافة خيرات إيران لنشر الفوضى".

وقال: كلفت الخزانة بفرض مزيد من العقوبات على الحرس الثوري والجهات التابعة له.

وأعلن ترمب أنه يجب التوصل لاتفاق جديد مع إيران لحماية المصالح الأميركية بشكل أكبر، في إشارة إلى الاتفاق النووي، معتبراً أن #الاتفاق_النووي ساعد إيران على تطوير بعض العناصر في المجال النووي.