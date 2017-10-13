فساد ورشاوى قطر.. فيلا لفالكه في ايطاليا

أعلنت الشرطة الإيطالية يوم الجمعة أن القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي.أن" ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وضع فيلا في سردينيا بتصرف جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وغداة إعلان المدعي العام السويسري فتح تحقيق بشأن الخليفي وفالك على خلفية منح حقوق بث مباريات المونديال، أكدت الشرطة الإيطالية تفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا كانت تشكل وسيلة فساد.

وأوضحت الشرطة أن الفيلا الواقعة في منطقة بورتو تشيرفو والتي تقدر قيمتها بنحو سبعة ملايين يورو شكلت وسيلة فساد استخدمها ناصر الخليفي لصالح فالك من أجل الحصول على حقوق النقل التلفزيوني العائد إلى كأس العالم لكرة القدم بين 2018 و2030.

وأشارت الشرطة إلى أنها قامت بحضور ممثل عن الحكومة السويسرية بتفتيش "فيلا بيانكا" المملوكة من شركة عقارات دولية، موضحة أنه تم الاستماع إلى عدد من مسؤولي هذه الشركة.

وكان مكتب المدعي العام السويسري أعلن الخميس أنه فتح في مارس الماضي، تحقيقا بحق الخليفي وفالك، على خلفية شبهات فساد في منح حقوق بث مباريات المونديال، موضحا أن التهم تشمل رشوة أفراد، والاحتيال وتزوير مستند.

وأضاف المكتب: يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030.

وكشف أنه بالتعاون مع السلطات المختصة في فرنسا، اليونان، إيطاليا وإسبانيا، تم تنفيذ عمليات تفتيش في آن واحد وفي أماكن مختلفة.