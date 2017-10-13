القوات البرية السعودية تشارك في تمرين باكستاني

تشارك القوات البرية السعودية في تمرين «الصمصام 6»، الذي تنطلق مناوراته الميدانية مطلع الأسبوع المقبل في باكستان، ويعد هذا التمرين النسخة السادسة من سلسلة تمرينات «الصمصام» التي بدأت عام 2005.

وقال المشرف على التمرين العميد الركن محمد بن عبد الله البقمي - وفق وكالة الأنباء السعودية - إن هذا التمرين يعد امتداداً لخطط وبرامج القوات المسلحة التدريبية المعدة مسبقاً لتطوير المهارات القتالية لضباط وأفراد القوات المسلحة، ولرفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين، مشيراً إلى وصول القوات السعودية إلى باكستان أمس.