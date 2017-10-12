من هي "الأرملة البيضاء" التي قتلت في الرقة؟

قتلت سالي جونز في غارة أميركية بطائرة مسيرة، بينما كانت تحاول الهرب من معقل تنظيم داعش في مدينة الرقة السورية، حسبما نقلت صحيفة "صن" البريطانية عن مصادر استخباراتية، فمن تكون السيدة البريطانية الملقبة بـ "الأرملة البيضاء"؟

ووفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن جونز غادرت منزلها في شاثام، في كنت (وهي مقاطعة تقع في جنوب شرق إنجلترا)، مع ابنها جوجو (12 سنة) في عام 2013 للانضمام إلى تنظيم داعش المتطرف في سوريا.

وقال "سكاي نيوز" إن مغنية الراب البريطانية تعتبر من أهم عناصر داعش، حيث تقوم بتجنيد الأجانب للانضمام لصفوف التنظيم الإرهابي.

ويعتقد أن ابنها جوجو لقي حتفه هو الآخر في نفس الغارة.

وباتت تعرف جونز بلقب "الأرملة البيضاء" بعد أن قتل زوجها المقاتل البريطاني جنيد حسين المقرب من سفاح داعش، في غارة شنتها طائرة أميركية بدون طيار في أغسطس 2015..

وفي تقرير حصري في عام 2015، كشفت شبكة "سكاي نيوز" أن الزوجين كان يستخدمان خدمات الرسائل عبر الإنترنت لحث المجندين البريطانيين على تنفيذ هجمات "الذئاب المنفردة" في المملكة المتحدة.

وبعد مقتل حسين، باتت جونز مسؤولة عن تجنيد الفتيات الأوروبيات في صفوف داعش، بغية تشكيل وحدة مقاتلة أجنبية لغرض تخطيط وتنفيذ هجمات في الغرب.

وكانت جونز البالغة من العمر 50 عاما تعتمد على حسابها في الموقع الاجتماعي "تويتر" من أجل التواصل مع الفتيات وتجنيدهن.