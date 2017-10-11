السفارة السعودية في مصر تصدر بياناً

أصدرت السفارة السعودية في القاهرة، اليوم الأربعاء، بيانا جاء فيه أن السفير السعودي لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، استجاب إلى مناشدة مواطن مصري مقيم ويعمل في المملكة أصيبت ابنته أريج أحمد بغيبوبة كاملة، وتدهورت حالتها بصورة كبيرة، وأنفق كل مدخراته عليها، وأكد على حاجتها إلى ‏الرعاية العاجلة ونقلها إلى مصر. ‏

وأوضحت السفارة السعودية في القاهرة في بيانها أن "وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم تواصلت مع السفير قطان بشأن هذه الحالة، والذي قام بدوره بالتنسيق المباشر مع الجهات المسئولة بالمملكة، التي سارعت لإنهاء موقف الفتاة".

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم بحسب البيان عن "شكرها ‏العميق للسفير أحمد قطان، على جهوده الكبيرة وتعاونه المستمر معها".

وأضاف البيان أن "وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قامت بجهود مكثفة لاستقبال الفتاة لعلاجها، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، حيث تم استقبالها بعربة إسعاف مجهزة لنقلها، وتم توفير ‏سرير بوحدة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية، وتولى طاقم طبي من أمهر الأطباء متابعة الحالة، ‏وتقديم العلاج وعمل الفحوصات اللازمة".