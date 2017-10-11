الخرطوم: تسهيلات كبيرة للمستثمرين الخليجيين

كشف السودان عن تسهيلات كبيرة سيقدمها للمستثمرين لا سيما الخليجيين، بعد قرار رفع الحظر الاقتصادي الأميركي عنه، وأشار إلى إجراءات سيتخذها لمراجعة القوانين والتشريعات المعنية بالاستثمار من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية الكبيرة والتي أعاق الحظر دخولها للسودان.

وقال وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية أسامة فيصل لـ«البيان» إن هناك تسهيلات كبيرة ستقدمها بلاده للمستثمرين، من خلال مراجعة القوانين واللوائح المنظمة لإزالة جميع العراقيل والعقبات التي تعيق العملية الاستثمارية بجانب فرض إجراءات صارمة لحماية المستثمرين. وأقر فيصل بوجود الكثير من التحديات التي تواجه الاستثمار في السودان، لا سيما في البنية التحتية، غير أنه أكد أن حكومته تسعى وبصورة جادة لإزالة تلك التحديات.

وكشف عن تزايد عدد طلبات الاستثمار في السودان منذ يناير الماضي، تاريخ الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية. وأضاف أنه «منذ يناير الماضي أتت إلى السودان عدة شركات خليجية وطرحت المجالات التي ترغب في الاستثمار فيها، كما أن هناك شركة خليجية كبرى طلبت الاستثمار في إدارة المطارات بأنظمة حديثة، وستبدأ تنفيذ مشروعاتها قريباً».