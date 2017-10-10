الكويت تدين الاعتداءين الإرهابيين في جدة والمنامة

أدان مجلس الوزراء الكويتي الاعتداءين الإرهابيين في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. وبحث المجلس أمس، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وبهذا الصدد أدان المجلس التفجير الإرهابي الذي وقع في المنامة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة، مؤكداً موقف دولة الكويت المتضامن مع البحرين في كل ما من شأنه تعزيز أمنها وسيادتها، معرباً عن تعازيه لذوي الشهيد خاصة ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما أدان مجلس الوزراء الحادث الإهابي الذي استهدف نقطة حراسة أمنية تابعة للحرس الملكي السعودي في جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأشاد المجلس بالخطوات التي اتخذتها السعودية لإحباط المخططات الإرهابية ومكافحة الإرهاب.