السعودية تبدأ محاكمة 12 إرهابياً

بدأت المحكمة الجزائية في الرياض، أمس، محاكمة 12 إرهابياً سعودياً انضموا إلى تنظيم القاعدة في اليمن ودِينوا بعدة تهم، أهمها تنفيذ هجوم على منفذ الوديعة السعودي في محافظة شرورة بمنطقة نجران عام 1435هـ، خلال شهر رمضان، ونتج عنه استشهاد 4 من عناصر الأمن، وهلاك 5 من المطلوبين.

وطلب القاضي من المدعي العام تلاوة لائحة الدعوة العامة على مسامع المدعى عليهم، المكونة من خمسين صفحة، موضح فيها اسم كل إرهابي والتهم المدان بها.

وبدأ القاضي في سرد التهم على المتهم الأول الذي دِين بتزعمه الخلية، والخروج المسلح على ولي الأمر، والسعي إلى الإفساد في الأرض والإخلال بالأمن بمهاجمة أحد منافذ المملكة الحدودية ومنشآتها الأمنية، واستحلال الدماء المعصومة وسفكها في شهر رمضان، وتفجير المنشآت وقتل رجال الأمن وانتهاج المنهج المتشدد وإنفاذ لوازمه الباطلة.