قرقاش: تدشين قطر حساباً بالإنجليزي ضد الإمارات بعثرة للجهد والمال

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن تدشين قطر حساباً بالإنجليزي ضد الإمارات ماهو إلا بعثرة للجهد والمال، ودون مراجعة حقيقية ستبقى الأبواب موصدة، مؤكدا أن المؤشرات تدّل أن أزمة قطر تؤلمها.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" تدشين قطر لحساب بالإنجليزية يدعو إلى مقاطعة الإمارات لا ينفع في التعامل مع أزمتها، ليت الجهود تصب تجاه تغيير التوجه الداعم للتطرف والإرهاب..هي ليست أزمة علاقات عامة، ولَم تفتعلها أبوظبي أو الرياض، بل سياسة ترسخت منذ 1995 تدعم التطرف والإرهاب وتطعن الجار في الظهر، المراجعة ضرورية.

وتابع" تدشين حساب بالإنجليزي ضد الإمارات ماهو إلا بعثرة للجهد والمال، ودون مراجعة حقيقية ستبقى الأبواب موصدة، المؤشرات تدّل أن أزمة قطر تؤلمها".

وأشار "بعد أن فشلت قطر في فكّ أزمتها عبّر الإعلام والتدويل لتطرق باب الرياض، وستجد الحلّ، ولا يجب أن يتسبب عناد فرد وإرثه الملتبس في هذا الإنهيار".