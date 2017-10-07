مؤتمر "قطر وكواليس أزمات الشرق الأوسط " يكشف دور الدوحة المشبوه في تمويل الارهاب

طالب المشاركون في مؤتمر "قطر و كواليس أزمات الشرق الأوسط " في ختام اعماله مساء اليوم بباريس باتخاذ قرارات جدية و صارمة لوقف التصرفات القطرية الداعمة والممولة للإرهاب الدولي .

و أكد المشاركون خطورة التصرفات القطرية وتأثيرها السلبي ليس فقط على استقرار منطقة الشرق الاوسط بل و العالم نتيجة تحريف الحقائق و العبث بأمن الدول.و عبر المشاركون في المؤتمر عن أسفهم لمواصلة الدوحة ألاعيبها و استمرارها في المراوغة مع الدول الأربع المقاطعة .

شارك في المؤتمر خبراء و أكاديميون و ساسة من فرنسا القوا مداخلات حول الدور القطري المشبوه في دعم و تمويل الخلايا الارهابية.

وكشفوا أجندة قطر الخفية عبر "الجزيرة" للتأثير على الرأي العام العربي واحتضان شاشتها وتكريس جل وقتها للترويج للمنظمات الارهابية .