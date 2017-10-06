المعلمي: تقرير الأمم المتحدة أشاد بانخفاض عدد الضحايا في اليمن بسبب إجراءات التحالف

أكد عبدالله المعلمي، مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة، أن التقرير الأممي أشاد بتعاون وإجراءات التحالف في اليمن لتقليل الخسائر، وقال المعلمي إن "الأمم المتحدة أشادت بانخفاض عدد الضحايا في اليمن بسبب إجراءات التحالف وحرصه".

وأبدى المعلمي التحفظ على التقرير الأممي بسبب قصور وسائل جمع المعلومات ومصادرها. وتابع "نتشاور مع الأمم المتحدة لتصحيح الصورة استنادا لوقائع ومعلومات".

وقال المعلمي إن الأمم المتحدة لم تضع التحالف في القائمة الأولى التي تشمل منتهكي حقوق الأطفال، مشيرا إلى أن التقرير تحدث عن مسؤولية ميليشيات الحوثي في انتهاك حقوق الأطفال.