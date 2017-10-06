الجبير: إيران راعية الإرهاب الأولى في العالم

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في تصريح إلى "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، إن إيران ما زالت الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.

وأكد الجبير أن على طهران الكفّ عن دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في دول المنطقة.

وتابع " إيران هي اقتحمت سفارات واغتالت دبلوماسيين بشكل يخالف القوانين الدولية والقوانين الإنسانية. إيران تحاول تهريب المتفجرات والذخيرة والصواريخ إلى ميليشيات إرهابية سواء في سوريا أو في اليمن أو في منطقة الخليج".

وأضاف "إيران تحت عقوبات من قبل الامم المتحدة بسبب دعمها الإرهاب"، وقال إن "إيران خالفت القرارات المتعلقة بالصواريخ البالستية وتحاول توسيع نفوذها في المنطقة عبر تدخل في دول عديدة مثل العراق و سوريا اليمن ولبنان ودول الخليج وباكستان وأفغاستان".

وأكد أنه على إيران أنه تكف عن هذه الأمور إذا أرادت أن تكون عضوا بناءا في المجتمع الدولي.