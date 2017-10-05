بالصور.. بوتين يقدم الشاي للملك سلمان في الكرملين

بعيداً عن التعقيدات الرئاسية والبروتوكولات المتبعة وفي جلسة قبيل الغداء في قصر الكرملين جلس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمترجم في جلسة شاي مبسطة.

وقدم بوتين الشاي بنفسه لضيفه الكبير على الطاولة الصغيرة في أحد أشهر المعاقل السياسية في العالم قصر الكرملين.

وكانت جلسة الشاي المبسطة بعد استقبالات كبيرة في موسكو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في زيارته الرسمية لروسيا خلال الفترة الحالية.

وتشهد الزيارة التاريخية توقيع الجانبين السعودي والروسي اتفاقيات في مجالات متعددة من بينها النفط والغاز ومشاريع أخرى يبحثها الملك سلمان مع نظيره الروسي.

وتشهد العلاقات السعودية الروسية تطورا كبيرا منذ بداية النشاط الدبلوماسي في عام 1990حيث انطلقت سلسلة من التواصل بين البلدين وتعد زيارة الملك سلمان الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها ملك سعودي.